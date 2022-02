Stiri pe aceeasi tema

- Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni pune la dispozitie un utilaj modern destinat vidanjarii si spalarii cu presiune inalta, special proiectat pentru zonele urbane si rurale. Serviciile cuprind desfundare conducte, desfundare canalizare, decolmatare, curatare guri de scurgeri, curatare/spalare…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți, la Antena 3, ca Consiliul General al Municipiului București (CGMB) urmeaza sa voteze dublarea prețului la gigacalorie. „Va dau o exclusivitate. Astazi ANRE a aprobat tariful local termoenergetica si in continuare va fi aprobat…

- Cu cați bani trebuie sa platești preotul la o nunta. Dar la un botez. Nunta, dar și botezul sunt evenimente unice in viața oricarei persoane, motiv pentru care plațile pentru acestea s-au majorat in ultimii ani. Prețurile pentru preot la nunta sau botez, difera in funcție de zona. In mediul rural, tarifele…

- Pe litoral, hotelurile deschise și pe timpul iernii au pregatit pachete speciale de Revelion.„Pachetele includ pranz, cina cu specific oriental, cina cu specific grecesc și cina cu specific tradițional romanesc”, a precizat Elena Draghici, șef recepție hotel de 4 stele.„Prețurile incep de la 300 de…

- Incepand cu 1 ianuarie 2022, tarifele pentru terminarea apelurilor in retelele de telefonie fixa si mobila din Romania vor scadea. Astfel, operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor practica un tarif de 0,55 eurocenti/minut pentru terminarea apelurilor mobile in propriile…

- Consiliul Local Brașov a aprobat, vineri, tarife mai mari și o taxa speciala de utilizare a domeniului schiabil de catre firma Ana Teleferic, astfel incat turiștii care vor folosi transportul pe cablu in Poiana Brașov, vor plati mai mult cu procente cuprinse intre 10 și 20% fața de anul trecut. Primarul…

- Pentru a gasi cele mai bune oferte in Targoviște va recomandam casele la cheie de vanzare in Dambovița oferite de AMS Grand House Construct, o companie locala. Pentru a gasi cele mai bune oferte in Targoviște va recomandam casele la cheie de vanzare in Dambovita oferite de AMS Grand House Construct,…

- Tariful de transport al energiei electrice va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2022, arata un proiect de ordin al ANRE. Prin urmare, prețul mediu va ajunge la 23,69 lei/MWh, comparativ cu 20,55 lei/MWh, in...