Mii de tractoare pe străzile din Bruxelles. Ce i-a scos pe fermieri la proteste Cerințele tot mai mari privind reducerea emisiilor de azot scot fermierii in strada. Agricultorii din regiunea Flandra, nordul Belgiei, au protestat cu mii de tractoare pe strazile din Bruxelles, fata de noile planuri ale Guvernului regional vizand limitarea emisiilor de azot, ceea ce presupune de fapt reducerea efectivelor de animale. Pe strazi au fost aproximativ 2.700 de tractoare, care au blocat traficul pe strazile din Bruxelles, iar multe dintre tractoare aveau afisate panouri pe care erau scrise nemultumirile fermierilor. „In forma actuala, acordul privind reducerea emisiilor de azot vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din nordul Belgiei și-au adus tractoarele in mijlocul Bruxelles-ului, pentru a protesta in fața Guvernului. Strazile au fost luate cu asalt de aproximativ 2.700 de tractoare, iar circulația a fost blocata. Fermierii din regiunea Flandra, situata in nordul țarii, și-au aratat nemulțumirile…

- Fermierii din regiunea Flandra, nordul Belgiei, au venit vineri cu mii de tractoare pe strazile din Bruxelles, pentru a protesta fata de noile planuri ale Guvernului regional vizand limitarea emisiilor de azot, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fermierii din regiunea Flandra, situata in nordul Belgiei, au condus vineri, 3 martie, mii de tractoare la Bruxelles, in semn de protest fața de un nou plan al guvernului regional de limitare a emisiilor de azot. Organizațiile agricole au afirmat intr-o declarație comuna ca acordul privind azotul, in…

- Uniunea Europeana trebuie sa transmita un puternic mesaj de sustinere pentru actuala administrație de la Chișinau, motiv pentru care trebuie introduse sancțiuni pentru tentative de destabilizare a Chișinaului, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, in declarațiile facute inainte de Consiliul…

- Black Sea Oil and Gas nu vrea nici ea sa plateasca taxa de solidaritate si propune Guvernului o derogare. Potrivit unor surse guvernamentale, compania vrea sa propuna Executivului o derogarea de la plata taxei si invoca faptul ca plateste deja impozit pe veniturile extraordinare obtinute. Black Sea…

- Nationala Romaniei s-a calificat in semifinalele Rugby Europe Championship 2023, dupa ce a invins categoric echipa Belgiei, cu scorul de 56-5 (21-5), sambata seara, pe Stadionul ''Nelson Mandela'' din Bruxelles, in Grupa B a competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 6 romani și 2 albanezi au fost trimiși in judecata pe 27 ianuarie pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, punerea in circulatie de valori falsificate sau dobandirea de instrumente…

- Oficialii de la Bruxelles ar putea sa apeleze la rezerva de criza pentru a compensa pagubele produse fermierilor din Polonia, Romania, Ungaria și Slovacia, din cauza efectelor economice ale razboiului sau mai bine zis a comerțului liber cu cereale pe relația cu Ucraina. Nu in ultimul rand, inflația…