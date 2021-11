Stiri pe aceeasi tema

- Compania care administreaza retelele de apa in mai multe localitati din judet a anuntat ca are programate mai multe lucrari in aceasta saptamana, dar si la inceputul saptamanii viitoare. Lucrarile vizeaza spalarea si igienizarea retelelor de distributie. Ca urmare, miercuri, 3 noiembrie, intre orele…

- ​Se lucreaza într-un ritm susținut pe cele patru loturi ale tronsonului Simeria - Km 614 pentru a ridica viteza maxima a trenurilor la 160 km/h, scrie Asociația Pro Infrastructura care a postat și o serie de fotografii de pe șantiere. Lucrarile au început în primavara lui 2018 și vor…

- Administratia Naționala de Meteorologie (ANM) a nunțat ca va fi Cod Portocaliu de vijelii și ploi torențiale, cantitati de apa insemnate, valabil pana luni dimineața pentru 12 județe. Care sunt cele mai afectate zone.

- Joi, 26 august, intre orele 8 și 18, se va executa devierea unei conducte din zona Mareșal Constantin Prezan – Venus – Calea Urseni. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a zonei, iar pe durata lor vor ramane fara apa consumatorii de pe strazile Calea Urseni, Gavril Musicescu (porțiunea dintre…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 24-08-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate…

- Joi, 26 august, intre orele 8-18, se va executa devierea conductei DN 1000 din zona Mareșal Constantin Prezan – Venus – Calea Urseni. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a zonei, iar pe durata lor vor ramane fara apa consumatorii de pe strazile: Calea Urseni, Gavril Musicescu (porțiunea…

- Reprezentanții Aquatim anunța ca locuitorii din zona Mareșal Constantin Prezan Timișoara - Venus - Calea Urseni, dar și cei din Rudicica, Urseni și Giroc vor ramane fara apa joi. Va fi deviata o conducta, iar lucrarile dureaza 10 ore. Presiune scazuta la robinete va fi și in zona Ciarda Roșie - Mureș.

- Joi, 26 august, intre orele 8 și 18, se va executa devierea unei conducte din zona Mareșal Constantin Prezan – Venus – Calea Urseni. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a zonei, iar pe durata lor vor ramane fara apa consumatorii de pe strazile Calea Urseni, Gavril Musicescu (porțiunea dintre…