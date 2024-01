Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat sambata intr-o piața din centrul Belgradului, in cel mai mare protest de pana acum impotriva alegerilor parlamentare și municipale din 17 decembrie. Opoziția și manifestanții cer anularea votului, transmite Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu exista "nicio problema care sa nu poata fi rezolvata" intre Turcia si Grecia, in timpul primei sale vizite oficiale din 2017 la Atena, dupa ani de tensiuni intre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES."Nu exista nicio problema…

- Curtea Suprema rusa a interzis joi, 30 noiembrie, pentru extremism "miscarea internationala" LGBT+, precum si toate "filialele" acesteia in Rusia, in plin viraj ultraconservator al acestei tari, relateaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres.Judecatorul si-a citit verdictul in fata presei,…

- Grecia va rambursa luna viitoare, inainte de scadenta, imprumuturi in valoare de 5,3 miliarde de euro acordate de tarile din zona euro in cadrul primului pachet de asistenta financiara, iar autoritatile de la Atena spera sa repete miscarea in 2024, au declarat marti pentru Reuters mai multi oficiali…

- Kenyanul Edwin Kiptoo a castigat cea de-a 40-a editie a maratonului de la Atena, stabilind un nou record al cursei din capitala Greciei, care a revenit in calendar pentru prima oara dupa pandemia de Covid-19, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Kiptoo, in varsta de 30 de ani, a trecut primul…

- Strazile din orașul Tokyo au fost curațate miercuri, 1 noiembrie, de colectori de deșeuri care manuiau cu gesturi treatrale clești de gunoi și aruncau resturile ramase dupa petrecerile de Halloween in cosurile de rachita pe care le purtau in spate, scrie agenția Reuters, preluata de Agerpres.Imbracati…

- Cu toate ca, de cele mai multe ori, nu ne plac, starnind sentimente confuze, urmarim cu mare interes personajele negative și evoluția lor și ne bucuram de fiecare data cand arata pana și cel mai mic semn de iubire, bunatate sau omenie. Știm cu toții ca in orice poveste frumoasa trebuie sa existe un…

- Gestul care ar putea 'aprinde' Franța, in plina alerta terorista: protestele pro-palestiniene trebuie interzise (instanța)Cea mai inalta instanța administrativa din Franța a declarat miercuri ca protestele pro-palestiniene trebuie interzise de la caz la caz, menținand in același timp validitatea unei…