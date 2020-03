Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul Tandarica ne-a aratat un exemplu memorabil si a fost inspiratie pentru multi cetateni in aceste clipe greu de acceptat. Si-a pastrat voia buna si, cu ajutorul talentului lui, a umplut inimile fanilor cu bucurie. loading...

- Concursul Eurovision de anul acesta a fost amanat pana in 2021 din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat organizatorii. Clujeanca ROXEN ar fi urmat sa reprezinte țara noastra la ediția din acest an (detalii AICI ). Acesta nu este singurul eveniment amplu anulat din cauza crizei provocate de noul…

- Campionatele Europene de gimnastica artistica, de gimnastica ritmica si de trampolina din acest an au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, marti, Uniunea Europeana de Gimnastica (UEG) pe site-ul sau oficial.Europenele feminine de gimnastica artistica erau programate…

- Federația Italiana de Fotbal propune amanarea EURO-2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Turneul final este programat in perioada 12 iunie - 12 iulie și trebuie sa se desfașoare in 12 țari europene, inclusiv Romania.

- Dinamoviștii raman in continuare la domiciliul lor, indiferent ca sunt in București sau acasa, la familii, in provincie, și se antreneaza fiecare cum poate: abdomene, flotari, genuflexiuni. Marți, cel tarziu miercuri, vor fi anunțați ce va urma pentru ei. Trebuie sa existe fotbal și dupa coronavirus.…

- Timpul de asteptare la frontiera a crescut in aceste zile de 10 ori. Seful Politiei de Frontiera, Ioan Buda, spune ca procedurile dureaza mai mult, anunța MEDIAFAX.Din 26 ianuarie, in tara au intrat 2.637 de cetațeni chinezi și peste 55.000 de oameni care au venit sau au trecut prin Italia.…

- Flacara Olimpica a fost aprinsa, joi, intr-o ceremonie fara spectatori, din cauza pandemiei cu coronavirus, ceremonie care a avut loc in vechea Olympia, potrivit news.ro.La festivitate au participat 100 de persoane acreditate de Comitetul Olimpic Internationale si de Comitetul de organizare…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.