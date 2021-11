Mii de protestatari, inclusiv activiști pentru schimbările climatice, manifestează la Roma în perioada summitului G20 Mii de activiști pentru schimbarile climatice și militanți impotriva G-20 au marșaluit sambata pe strazile Romei, protestand impotriva inacțiunii celor mai mari economii ale lumii in privința schimbarilor climatice, scrie Euronews . Italia gazduiește Grupul celor 20 – format din principalele puteri economice globale – in acest weekend inainte de conferința ONU privind schimbarile climatice de saptamana viitoare. Cu liderii așteptați sa discute despre schimbarile climatice și redresarea COVID-19, protestatarii au ieșit in strada pentru a-și face vocea auzita. Activiștii care aparțin Fridays for… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

