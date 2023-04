Stiri pe aceeasi tema

- Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, a declarat, marti, seful Guvernului de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, la Bucuresti, la inceputul intrevederii celor doua delegatii guvernamentsale, Agerpres."Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, dar…

- Președintele Franței și-a scos ceasul cateva secunde dupa ce, in timpul interviului, il lovise zgomotos de masa.Ce s-a intamplat cu ceasul președintelui Macron? Un fragment din interviul acordat miercuri de Emmanuel Macron la emisiunea "13 heures" a posturilor France 2 și TF1 a fost difuzat pe scara…

- Nationalistii polonezi vor ca Parlamentul sa adopte o rezolutie care sa apere numele papei Ioan Paul al II-lea dupa publicarea unei noi carti ce dezvaluie faptul ca regretatul papa ar fi ascuns cu buna stiinta cazuri de pedofilie din Biserica Catolica poloneza pe cand detinea functia de cardinal si…

- Cardinalul Karol Wojtyla, fostul papa Ioan Paul al II-lea, era la curent cu cazuri de pedofilie in Biserica Catolica poloneza inainte de a fi ales suveran pontif in 1978, potrivit unei anchete jurnalistice prezentate duminica, cu marturii in sprijin, de televiziunea privata poloneza TVN. Autorul investigației…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au anunțat retragerea de pe lista artiștilor invitați la Festivalul Concurs „Gelu Stan” 2023, care e programat pe 16 martie la Timișoara, a lui Cristian Pomohaci. In urma reanalizarii situației, organizatorii concertului – festival au decis ca acesta sa nu mai…

- In 16 martie, la Teatrul Național din Timișoara, va avea loc cea de-a cincea ediție a Festivalului – Concurs Gelu Stan, dedicat tinerilor iubitori de folclor. Pe lista de invitați se numara și fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat de pedofilie și condamnat pentru evaziune fiscala.

- Cine este seful ANI, care l-a acuzat pe Nicusor Dan de incompatibilitate si fapte penale: Florin Moise, ales de Senat, in iunie 2021, in functia de presedinte al acestei institutii, este fiu de primar PSD si detinator al unei impresionante averi, acumulate din mosteniri si salariul de bugetar. La scurt…

- Parlamentarii polonezi au aprobat in lectura finala o reforma cheie in domeniul justitiei, menita sa deblocheze fondurile UE de redresare post-pandemie, transmit Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres.