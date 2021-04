Stiri pe aceeasi tema

- Mii de petrecareti se vor intoarce pe ringul de dans in Mare Britanie pentru a lua parte, pe 30 aprilie si 1 mai, la primul eveniment desfasurat intr-un club de noapte dupa mai bine de un an, parte din incercarile autoritatilor de a testa modalitati prin care evenimentele cu public s-ar putea relua…

- Opere semnate de autoarea rusa Maria Stepanova, romancierul francez Eric Vuillard si scriitoarea chineza Can Xue se numara printre cele 13 titluri selectate pe lista lunga a International Booker Prize 2021, o prestigioasa distinctie literara care recompenseaza cea mai valoroasa opera de fictiune tradusa…

- In urma cu aproximativ 100 de ani Europa a trait unul din cele mai cumplite momente. In Europa, in 1918, ”Gripa spaniola” s-a raspandit prin Spania, Franța, Marea Britanie și Italia, provocand ravagii in operațiunile militare din timpul primului razboi mondial. Pandemia de gripa din 1918 a ucis peste…

- Familia Regala din Marea Britanie este extrem de numeroasa și are o istorie impresionanta. Mulți știu cum arata toți membrii familiei in prezent, dar puțini au avut ocazia sa-i vada in copilarie. Colecție de imagini cu prinții, prințesele și regina.

- Doua cazuri de infectare cu tulpina mai contagioasa descoperita in Marea Britanie au fost identificate pentru prima data in Beijing, a precizat miercuri Ministerul Sanatatii din China pentru presa de stat, potrivit DPA, anunța AGERPRES. Infectiile au fost raportate in cartierul sudic Daxing,…

- Un șofer roman in varsta de 49 de ani a primit o amenda uriașa dupa ce polițiștii din Marea Britanie l-au prins conducand cu tahograful camionului manipulat pentru a nu reflecta timpul corect condus. Suma totala la care se ridica amenda primita este de peste 9.600 de lire sterline, dintre care o…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…