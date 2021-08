Mii de persoane, prezente la Marsul Bucharest Pride 2021

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 14 august a.c., intre orele 17.00 – 20.30, are loc adunarea publica „Marșul Bucharest Pride”. UPDATE. Peste 2.000 de persoane sunt prezente sambata la Bucharest Pride, desi autorizatia era acordata pentru o manifestatie de 500 de persoane Programul Bucharest Pride -intre orele 17.00-18.00,…

- LIVE VIDEO| Marșul „Bucharest Pride”. Sute de persoane, adunate la manifestația comunitații LGBT din Capitala La aceasta ora are loc in Capitala, marșul „Bucharest Pride”, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului…

- Joi, 12 august, a inceput cea de-a 10-a ediție a festivalului Summer Well. Ca in majoritatea anilor, cei mai mulți petrecareți sunt așteptați in zilele de week-end. Festivalul a inceput, joi, 12 august, și se va incheia duminica, 15 august. Detalii de acces si securitate In acest moment, accesul la…

- In ziua de 14 august a.c., intre orele 17.00 – 20.30, se va desfasura adunarea publica „Marșul Bucharest Pride”. Programul Bucharest Pride -intre orele 17.00-18.00, adunarea participanților se va face individual pe trotuarele adiacente de pe Calea Victoriei (stanga și dreapta) catre segmentul cuprins…

- Marsul Bucharest Pride se va desfasura, sambata seara, pe Calea Victoriei din Bucuresti, pana in Piata Universitatii, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului de participanti.

- Marsul Bucharest Pride se va desfasura, sambata seara, pe Calea Victoriei din Bucuresti, pana in Piata Universitatii, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului de participanti, facand apel la organizatori…

- Dupa ce vineri, 23 Iulie, Poenari Archangels Fest a debutat in forța, la Corbeni, adunand impreuna iubitori ai rockului din toata țara și din strainatate, a doua zi a festivalului a fost despre parada moto pe Transfagarsan. In prima seara a festivalului, au urcat pe scena Vlad Bilous, Fara vise, Grinder,…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, sambata, in Piata Universitatii, fata de posibile restrictii pentru cetatenii nevaccinati impotriva COVID-19. Manifestantii au strigat lozinci precum: "Luptam, luptam, luptam si castigam!", "Libertate!", "Nu ne vaccinam!", "Iesiti din case!", "Jos Guvernul!",…