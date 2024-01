Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Statul Islamic (ISIS) si-a indemnat joi, 4 ianuarie, adeptii sa comita atentate in diverse orase din Europa si SUA, in urma sprijinului occidental oferit Israelului in conflictul din Fasia Gaza, pentru a-i "razbuna" pe musulmanii din teritoriile palestiniene si din alte tari din Orientul…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat ca Statele Unite au furnizat "muniție cruciala" Israelului pentru a susține eforturile militare in curs in Fașia Gaza, conform informațiilor transmise duminica de agenția de presa dpa.

- Incetarea focului in Fasia Gaza va incepe, se pare, joi, la ora locala 10:00 (08:00 GMT), dupa cum a anuntat un lider al gruparii islamiste palestiniene Hamas, Mousa Abu Marzouk, intr-un interviu acordat miercuri canalului qatarez Al-Jazeera, potrivit dpa. Postul de televiziune egiptean de stat al-Qahera…

- Cateva sute de activisti evrei americani progresisti au ocupat luni, in mod pasnic, Statuia Libertatii din New York pentru a cere Israelului incetarea focului si a "bombardamentului genocidar asupra civililor palestinieni din Gaza", transmite AFP.

- Mii de persoane au manifestat sambata in lume, in special in Europa, dar si in Iran, in sprijinul palestinienilor din Fasia Gaza loviti de bombardamentele israeliene in represalii la atacul sangeros lansat de Hamas in Israel la 7 octombrie, relateaza AFP, conform AGERPRES.Mii de oameni, 30.000 potrivit…

- Zeci de mii de persoane au manifestat sambata in sprijinul palestinienilor la Londra, cateva mii la Paris si Zurich, in timp ce Fasia Gaza a fost bombardata din nou in a 22-a zi a razboiului declansat de atacul Hamas, transmite AFP.

- Sondaje realizate recent in Marea Britanie și SUA indica faptul ca britanii și americanii sunt mai degraba pentru incetarea focului in Orientul Mijlociu, in contextul in care administrațiile americana și britanica au recunoscut dreptul Israelului de a se apara dupa atacul Hamas, iar Israel spune ca…

- Aceasta reuniune la varf are loc pe fondul unei multiplicari a crizelor in lume, inclusiv Razboiul intre Israel si Hamasul palestinian. Liderii american si europeni vor sa afiseze un front unit si sa pledeze in favoarea unei consolidari a ”parteneriatului (lor) strategic”. Presedinta CE Ursula von der…