Stiri pe aceeasi tema

- De la cateva sute de persoane la peste opt mii protesteaza, sambata, in Piata Universitatii si Piata Victoriei din Bucuresti, impotriva restrictiilor instituite in contextul pandemiei de COVID-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii, unde se desfasoara…

- Sute de persoane s-au strans, sambata dupa-amiaza in Piața Victoriei dar și in Piața Universitații din București, blocand astfel tot centrul Capitalei. Oamenii protesteaza impotriva obligativitații vaccinarii pentru categoriile profesionale esențiale, dar și impotriva restricțiilor. Aproape nimeni nu…

- Sute de persoane s-au strans, sambata dupa-amiaza in Piața Victoriei dar și in Piața Universitații din București, blocand astfel tot centrul Capitalei. Oamenii protesteaza impotriva obligativitații vaccinarii pentru categoriile profesionale esențiale, dar și impotriva restricțiilor. ”Avem imunitate,…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- Ciprian Ciucu, liderul PNL București și primar al Sectorului 6, i-a dat un ultimatum primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa o discuție neconcludenta despre condițiile de colaborare. ”Nicușor, mingea e la tine, decizia daca suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, iți aparține. Noi suntem…

- Femeia de 27 de ani a fost transportata de urgența, marți seara, la Spitalul Universitar dupa ce a intrat intrat in șoc anafilactic la scurt timp dupa ce i-a fost administrata prima doza a vaccinului impotriva Covid-19. Femeie a ajuns conștienta la spital,potrivit gandul.ro. Medicii ii vor face mai…

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de polițiști pentru violența in familie, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute ar fi lovit-o pe iubita sa, Oana Mizil. Potrivit unor surse din Poliție, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un spital din…

- Un incendiu s-a produs, sambata dimineata, intr-un bloc de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, in apropiere de Piața Victoriei. 30 de persoane au fost evacuate, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Focul a cuprins un apartament situat la ultimul etaj al cladirii. Degajarile mari de fum și flacarile puternice…