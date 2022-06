Mii de milionari încearcă să părăsească Rusia Datele sugereaza ca mii de milionari incearca sa paraseasca Rusia, iar un exod continuu al comunitatii sale de afaceri si al oligarhilor va exacerba probabil daunele pe termen lung ale razboiului asupra economiei sale, a declarat vineri ministerul britani Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov considera ca se incearca transformarea Republicii Moldova intr-o ”a doua Ucraina”, iar acest lucru este evident din abordarea „consumerista” a actualei conduceri a tarii, relateaza joi agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Agerpres. „Desigur, ei incearca…

- Forțele ucrainene sufera pierderi dureroase in luptele din Severodonețk și din regiunea Harkov, a declarat președintele Volodimir Zelenski, seara trecuta. El a mai spus ca Ucraina are nevoie urgenta de armament antiracheta modern, adaugand ca țarile partenere nu au nicio justificare pentru a intarzia…

- Analistii militari si expertii in securitate au analizat mai multe imagini realizate din satelit in ultimele zile in zona Insulei Serpilor si au constatat o intensificare fara precedent a activitatilor armatei ruse, de la inceputul invaziei Ucrainei pana in prezent.

- Colonelul pensionar, fostul consilier al ministrului american al Apararii, Douglas McGregor, intr-un articol pentru publicația American Conservative, a spus ca președintele Joe Biden are un plan de a incepe un razboi intre NATO și Rusia. Pentru a-l pune in aplicare, șeful statului intenționeaza sa foloseasca…

- #Russian media reports that #Rutube is not recoverable after yesterday's hack. pic.twitter.com/iGAUmXs8ok — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022 Compania recunoaște situația, intr-un comunicat. "Ne-am confruntat de fapt cu cel mai mare atac cibernetic din istoria RUTUBE", informeaza comunicatul publicat…

- Antonio Guterres, secretar general al ONU (Organizația Națiunilor Unite), a venit cu o propunere pentru cele doua țari care se afla in conflict. Acesta le-a propus sa incheie razboiul de Paște, dar Rusia refuza. Ucraina și-a dorit o pauza in Saptamana Patimilor, dar forțele lui Vladimir Putin nu se…

- Un sondaj realizat de Fundatia pentru Opinie Publica din Rusia si publicat marti de agentia de stat Interfax arata ca 8- dintre rusi vor sa emigreze definitiv in strainatate. Sondajul arata ca tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani sunt categoria cea mai dornica sa paraseasca tara, procentul…

Rusia incearca sa introduca rubla in parți „ocupate temporar" ale Ucrainei, potrivit unui oficial ucrainean.