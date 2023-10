Mii de marinari şi puşcaşii marini americani se îndreaptă spre Israel O forta operationala amfibie formata din mii de marinari si puscasi marini americani se indreapta spre Israel, unde vor fi pozitionati la bordul unor nave de razboi in cazul in care conflictul de acolo cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apararii citati de The Washington Post. Pentagonul a desfasurat doua portavioane – si navele de sprijin ale acestora – in estul Mediteranei dupa atacurile Hamas asupra Israelului. Grupul amfibiu Bataan, care numara peste 4.000 de marinari si puscasi marini, se va alatura unei flote americane in crestere in largul coastelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

