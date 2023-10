Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Fașia Gaza au intrat prin efracție in depozitele și centrele de distribuție ale Agenției Națiunilor Unite pentru refugiați palestinieni (UNRWA), luand faina și „articole de baza pentru supraviețuire”, a anunțat duminica, 29 octombrie, agenția ONU, citata de BBC și Reuters.Potrivit UNRWA,…

- Armata israeliana anunta sambata ca a ”lovit 150 de tinte subterane” in nordul Fasiei Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o intensificare a bombardamentelor, in care Tsahalul anunta ca a lovit tuneluri folosite de Hamas si instalatii subterane, relateaza AFP. ”In noaptea (de vineri spre sambata),…

- Reducerea serviciilor umanitare oferite in Fașia Gaza de catre Agenția Națiunilor Unite de sprijin si lucrari pentru refugiatii palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) ar marca sfarșitul "colacului de salvare" pentru civilii aflați in dificultate in enclava asediata, a transmis miercuri agenția,…

- In Fasia Gaza - plasata in stare de asediu de la 9 octombrie de catre Israel -, o ”catastrofa umanitara fara precedent” este in desfasurare, a denuntat Agentia ONU insarcinata cu Refugiati Palestinieni (UNRWA).”Nici picatura de apa, niciun bob de grau, un litru de carburant nu au fost autorizate…

- Spectrul unui conflict mai amplu in Orientul Mijlociu reprezinta o noua amenintare la adresa economiei globale, chiar in momentul in care lumea iese din socurile declansate de Covid-19 si de razboiul din Ucraina, au avertizat ministrii de finante si oficiali, citati de Financial Times.Tensiunile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la „pierderi printre civili palestinieni absolut inacceptabile”, informeaza AFP, conform AGERPRES. „Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange”, a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a șapte zi. Forțele de aparare israeliene au cerut evacuarea tuturor civililor din orașul Gaza, „spre sud", inainte de demararea unei „operațiuni militare” in zona. Totodata, joi, Armata israeliana a bombardat o cladire rezidențiala din…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP.Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…