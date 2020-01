Mii de irakieni au scandat "Moarte Americii" în timpul funeraliilor lui Soleimani Mii de irakieni au scandat sâmbata 'Moarte Americii', în cortegiul din jurul sicrielor generalului iranian Qassem Soleimani si lui Abu Mahdi al-Muhandis, principalul sau locotenent din Irak, ucisi în noaptea de joi spre vineri într-un raid american, relateaza AFP, citata de Agerpres.



Participantii la acest cortegiu funerar care a trecut prin cartierul Kazimiya din Bagdad, unde se afla un sanctuar siit, au strigat de asemenea 'Razbunare pentru Abu Mahdi al-Muhandis', seful operational al Hashd al-Shaabi (Fortele de mobilizare populara), coalitie de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

