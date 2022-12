Mii de greci au protestat, după ce un tânăr rom a murit împușcat în cap de un polițist Mii de protestatari au marșaluit prin orașul Salonic și Atena, din nordul Greciei, marți seara, dupa ce un rom, de 16 ani impuscat in cap de un ofiter de politie, pe 5 decembrie, a murit. „Astazi… in pofida eforturilor neobosite ale personalului medical din sectia de terapie intensiva, pacientul a decedat la ora 10:10” (08:10 GMT), a indicat spitalul Ippokratio din Salonic, al doilea oras al Greciei, potrivit unui comunicat. Liderii comunitații de romi au facut apel la calm dupa moartea adolescentului impușcat, in timpul unei urmariri ale poliției. Adolescentul alimentase la o stație peco și nu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

