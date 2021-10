Mii de gorjeni au murit de cancer în acest an Aproape 1.200 de gorjeni au murit de cancer in pandemie. Cancerul este una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume. Datele statistice arata ca milioane de persoane mor din cauza acestuia in fiecare an, iar consumul de tutun și alcool, o dieta nesanatoasa, lipsa activitații fizice, sunt principalii factori de risc. In cursul anului 2020, in Gorj au decedat 720 de persoane din cauza unor afecțiuni oncologice, iar in primele opt luni ale acestui an s-au inregistrat 465 de decese. Din pacate, in fiecare an sunt luați in evidența cateva sute de bolnavi nou-diagnosticați. In pandemie, potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

