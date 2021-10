Stiri pe aceeasi tema

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a inaintat o moțiune simpla impotriva Ministerului Justiției. Inițiativa a fost prezentata de catre deputatul socialist Vasile Bolea, in cadrul ședinței plenare a parlamentului din 14 octombrie. Documentul a fost intitulat „Subminarea principiilor statului de drept…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca studiaza datele privind eficacitatea Molnupiravir, un medicament oral sub forma de pastile anti-COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica germana Merck, subliniind ca "ar putea fi o noua arma de lupta impotriva pandemiei", relateaza EFE.…

- Preotii Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor au scos racla cu moastele Sfantului Ioan cel Nou intr-o procesiune pe strazile orasului, pentru a combate pandemia de COVID. Procesiunea a avut loc in taina, fara public, in ziua in care gradul de infectare in Suceava a ajuns aproape de 7 la mia de locuitori.

- Autoritațile nu reușesc sa faca spitalele din Romania mai sigure pentru ca de regula se acrediteaza hartii și nu servicii medicale, a declarat duminica, la Digi24, medicul și politicianul Alexandru Rafila, in contextul incendiului izbucnit la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

- „In condiții grele, cu un PSD care a capturat aproape integral pozițiile statului, cu o majoritate parlamentara apasatoare cu un PSD agresiv, care a incercat sa faca praf justiția și economia și sa diminueze atribuțiile președintelui și a tuturor instituțiilor pe care nu le controla, PNL a dus o lupta…

- A pictat ochi și lacrimi pe trunchiuri de copaci pentru a protesta impotriva taierilor ilegale de padure, a pictat maști pe copacii din parc pentru a indemna populația sa respecte normele sanitare in vigoare, a pictat pereții unei sali de clasa pentru o stare de bine, pentru relaxare printre elevi.…

- Papa Francisc, aflat intr-o vizita in Europa Centrala, s-a intalnit luni, in a doua zi a acestui turneu - dupa o scurta escala in Ungaria -, la Bratislava, in Slovacia, cu lideri ai bisericii si statului si a vorbit despre criza sanitara, relateaza Euronews.

- 1.915.456 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana marti, 17 august a.c. Cea mai mare parte dintre certificatele solicitate și eliberate pana acum – 95,87% – atesta vaccinarea impotriva COVID-19, a anunțat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, citat…