Mii de articole pirotehnice, confiscate de jandarmi dintr-un magazin din Prundu Bârgăului Jandarmii au descoperit ca intr-un magazin din localitatea Prundu Bargaului se vand articole pirotehnice, dar administratorul magazinului nu deține avizele necesare pentru a comercializa astfel de produse. Intreaga cantitate a fost confiscata. ”Un magazin din localitatea Prundu Bargaului, care efectua acte de comerț cu materiale pirotehnice de mai multe tipuri, avea scoase la vanzare și articole din categoriile F1 și F2 – pentru comercializarea carora este nevoie de avize din partea Poliției, respectiv a Inspectoratului Teritorial de Munca. La vanzare erau scoase peste 5.000 de astfel de articole… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii bistrițeni in urma controalelor efectuate in Ajunul Craciunului, valoarea totala a acestora fiind de circa 16.000 de lei. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Nasaud, ieri, 24 decembrie, la nivel județean, peste 120 de polițiști, polițiști…

- Zeci de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii bistrițeni in urma controalelor efectuate in Ajunul Craciunului, valoarea totala a acestora fiind de circa 16.000 de lei. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Nasaud, ieri, 24 decembrie, la nivel județean, peste 120 de polițiști, polițiști…

- In noaptea de vineri spre sambata, jandarmii montani din Colibița, aflați in acțiune de patrulare pe raza stațiunii, au intalnit mai mulți tineri care nu aveau domiciliul in zona, dar care au ieșit la plimbare, ignorand astfel prevederile legale in vigoare. Din acest motiv, jandarmii au aplicat 12 sancțiuni.…

- ”In conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 modificata, completata si republicata, persoanele juridice si fizice care prepara, produc, proceseaza, experimenteaza, detin, tranziteaza pe teritoriul tarii, transmit sub orice forma, transfera, transporta, introduc pe piata, depoziteaza, incarca,…

- Știați ca depozitarea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice de divertisment necesita obținerea autorizatiei din partea Inspectoratului Teritorial de Munca si a Inspectoratului Judetean de Politie? In vederea autorizarii, persoanele juridice si fizice trebuie sa prezinte la Inspectoratul…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Direcției…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, Inspectoratul de Poliție al Judetului Maramures sub autoritatea Instituției Prefectului Maramures, al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Maramures, al Poliției Locale, al Inspectoratului…

- Dat fiind numarul mare de infectari cu noul coronavirus, jandarmii din Bistrița-Nasaud anunța ca vor intensifica acțiunile de control in zonele intens circulate din județ și nu numai. ”Intrucat numarul de cazuri noi confirmate este in continua crestere se impune instituirea unor noi masuri de limitare…