Cea mai mare presiune in perioada de lockdown s-a axat pe capacitatea de a intretine retelele, de a le face sa functioneze, a declarat miercuri Mihnea Radulescu, director Vodafone Business Unit, care a mentionat ca traficul din punct de vedere al serviciilor de telecomunicatii a fost extrem de mare in perioada pandemica. "Traficul din punct de vedere al serviciilor de telecomunicatii a fost extrem de mare in perioada pandemica. Ganditi-va ca toata lumea a stat acasa o perioada, dupa care o buna parte din angajati au lucrat de acasa. A fost o presiune foarte mare pe retele. Si pe retelele fixe…