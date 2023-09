Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…

- “Occidentul, ca sa spunem lucrurilor pe nume, ne-a inselat cu privire la obiectivele umanitare pe care le-ar fi urmarit prin Initiativa de la Marea Neagra, de a ajuta tarile in curs de dezvoltare”, a declarat Vladimir Putin in conferinta de presa comuna sustinuta alaturi de Recep Tayyip Erdogan. “Asa…

- ”In acest context, ne asteptam ca Turcia, care si-a reiterat pozitia inviolabila fata de apararea si respectarea stricta a dreptului international, impreuna cu celalte parti implicate, sa-si foloseasca autoritatea pentru a contracara incercarile Rusiei de a incalca obligatii internationale si a santaja…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- Președintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri, 19 iulie, drept o "aroganța și obraznicie" refuzul Occidentului de a se conforma cererilor Moscovei in vederea prelungirii Inițiativei de la Marea Neagra privind cerealele, mediata de ONU, precizand ca Moscova va lua in considerare revenirea in acord…

- Kremlinul a anunțat vineri, 7 iulie, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca va "urmari indeaproape" viitoarele discuții dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, descriind intalnirea acestora de la Istanbul ca fiind "importanta", scrie…

- Presedintele Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au convenit ca liderul rus sa viziteze Turcia "in curand", a declarat vineri un consilier al Kremlinului, citat de Interfax, relateaza Reuters. "Exista o invitatie din partea presedintelui Turciei. Putin si Erdogan au convenit ca…