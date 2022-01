Mihail Gorbaciov a fost dat în judecată pentru crime de război în Lituania Sase lituanieni au intentat joi o actiune în justitie împotriva fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov pentru crime de razboi împotriva independentei acestui stat baltic, în timpul sângerosului atac sovietic din 13 ianuarie 1991, informeaza Euronews și Agerpres.



Cu ocazia ceremoniilor de comemorare a 31 de ani de la acele confruntari, acesti apropiati ai victimelor cer sa se faca dreptate. În timpul acelui atac, 14 civili neînarmati si-au pierdut viata si pese 700 de persoane au fost ranite.



Mii de militanti pro-independenta s-au adunat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase lituanieni au deschis o actiune in justitie impotriva fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, cu privire la crime de razboi impotriva independentei acestui stat baltic, in atacul sovietic sangeros de la 13 ianuarie 1991. La comemorarea a 31 de ani de la aceste confruntari, aceste rude ale victimelor…

- Potrivit ministerului lituanian de Interne, Agne Bilotaite, toți migranții s-au intors voluntar in Irak, relateaza Euronews, citat de HotNews.ro.„Estimam cat ne costa fiecare migrant. Costul de baza a ținerii unui migrant este de 11.000 de euro pe an. Este evident mult mai profitabil pentru noi sa oferim…

- Republica Moldova aspira sa adere la Uniunea Europeana "intr-o zi" si i-a comunicat Rusiei ca aceasta este alegerea sa, a declarat marti presedinta Maia Sandu, potrivit Agerpres. Comentariile ei dintr-un interviu pentru Reuters au fost cele mai clare afirmatii publice privind cursul pro-occidental…

- Guvernul Estoniei a convocat miercuri 1.700 de rezerviști pentru exerciții militare, inclusiv pentru instalarea unui gard din sarma ghimpata pe o distanța de 40 de km de-a lungul frontierei cu Rusia, decizie luata in contextul acutizarii crizei migranților de la granița dintre Belaurs și UE, relateaza…

- Occidentul nu poate exclude un atac al Rusiei asupra Ucrainei în timp ce atenția internaționala este concentrata pe criza migrației din Belarus sau pe faptul ca Rusia stabilește o prezența militara permanenta în Belarus, a declarat luni ministrul de externe lituanian, citat de Reuters."Se…

- Alexandr Lukașenco a amenințat ca ar putea intrerupe tranzitul de gaze catre Uniunea Europeana, daca blocul va continua cu mai multe sancțiuni impotriva regimului sau. Un val de migranți a ajuns la granițele Poloniei și Lituaniei – veniți pe așa numita “ruta Belarus”. “Noi incalzim Europa și ei ne…

- „Unul dintre militari a fost lovit cu o creanga in zona feței, iar altul cu o piatra, de asemenea, tot in feței. Ambii au trebuit sa fie duși la spital de urgența”, a transmis agenția, potrivit euronews.com. Polonia, in stare de urgențaPolonia a desfașurat 7.000 de soldați in zona sa de frontiera dupa…

- Uniunea Europeana ar trebui sa vina cu un raspuns mai puternic la problema migratiei, care este ''ingrijoratoare'' pentru Estonia, a sustinut joi premierului acestui stat, Kaja Kallas, potrivit Reuters. ''Situatia din Belarus si de la frontiera europeana este foarte ingrijoratoare pentru noi.…