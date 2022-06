Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ucraina cresc productia de carbune termic, cel mai poluant combustibil fosil, pregatindu-se pentru lunile mai reci, in timp ce Europa se confrunta cu o criza de securitate energetica exacerbata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Uniunii Europene trebuie sa aiba 80% gaz in depozite pana la 1 noiembrie, conform unei decizii de joi, 23 iunie, a Parlamentului European. Romania este la coada UE din punctul de vedere al rezervelor, deși discuțiile se poarta de la jumatatea lunii mai.Statele membre ale Uniunii Europene…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Germania sustine Polonia si Romania in modernizarea cailor ferate pentru a permite exportul a milioane de tone de cereale blocate in Ucraina in contextul blocadei maritime impuse de Rusia, a declarat ministrul german de Externe Annalena Baerbock, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii…

- Evacueaza milioane de ucraineni, ii conduc pe liderii straini in vizita la Kiev, transporta milioane de tone de cereale – caile ferate ucrainene joaca un rol esential de la inceperea invaziei ruse, in urma cu aproape patru luni, fiind practic „o a doua armata”, potrivit directorului general Oleksandr…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean considera ca nu este oportuna inchiderea capacitaților de producție de energie bazata pe carbune! Social-democratul Silviu Hurduzeu a luat atitudine vizavi de subiect: „Nu putem fi de acord cu o astfel de propunere legislativa, care impune termene foarte rapide pentru…

- Ucraina a primit avioane de lupta si piese de schimb pentru a-si consolida fortele aeriene, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, refuzand sa precizeze numarul acestora sau tarile care au furnizat aparatele, scrie AFP.„In prezent, au la dispozitie mai multe avioane de lupta decat…

- Volodimir Zelenski, cere din nou comunitații internaționale sa-i trimita armament greu, subliniind ca „totul este pentru libertate, nu numai in Ucraina, ci pentru libertate in Europa”, noteaza The Guardian. „In cazul in care partenerii Ucrainei nu ajuta cu avioane si tancuri, desi au aceasta posibilitate,…