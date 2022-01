Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al S.C. Horticultura S.A. a decis vineri, 21 ianuarie, sa il demita pe Andrei Dragila din funcția de director executiv al societații, invocand „abateri grave de la atribuțiile de serviciu”. Andrei Dragila spunea atunci ca societatea a incheiat anul 2021 pe profit și ca așteapta…

- Mihai Panait nu mai este director la Ameropa Grains Cristian Moldovan il va inlocui Membrii Consiliului de Administratie al Ameropa Grains S.A., o societate cu sediul social in Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 54, reuniti in cadrul sedintei CA, au decis sa adopte o hotarare noua. Prezenta hotarare…

- TAROM l-a numit marti in functia de director general pe Mihaita Ursu. Știrea numirii noului director a fost publicata, in premiera, in ziarul Puterea. Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane TAROM l-a numit marti in functia de director general pe Mihaita Ursu,…

- Vlad Țurcanu a fost numit in functia de director general al Companiei Teleradio-Moldova. Pentru acesta au votat 58 de deputati. Candidatura lui Turcanu a fost propusa de presedintele Consiliului, Arcadie Gherasim, presedintele CSD.Vlad Turcanu este jurnalist si politician.

- Jurnalistul Vlad Țurcanu a fost numit in funcția de director general al Companiei „Teleradio-Moldova” pentru un mandat de 7 ani. Pentru candidatului lui Țurcanu au votat 58 de deputați. In luna noiembrie 2020, Vlad Țurcanu a parasit rindurile Partidului Unitații Naționale (PUN) și s-a retras din politica.…

- Jurnalistul Vlad Turcanu este propus Parlamentului pentru functia de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Pentru candidatura lui au votat 6 din cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere si Dezvoltare (CSD) al TRM, reuniti astazi in prima sedinta, transmite Noi.md cu referire…

- Jurnalistul Vlad Turcanu va fi propus Parlamentului pentru functia de director general al IP Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Pentru candidatura lui au votat sase din cei sapte membri ai Consiliului de supraveghere si dezvoltare (CSD) al TRM, reuniti luni, in prima sedinta.

- Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM al IP Compania „Teleradio-Moldova” l-a propus pe jurnalistul Vlad Țurcanu la funcția de director general al TRM. Urmeaza ca Parlamentul sa decida prin vot.