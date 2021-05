MIHAI TUDOSE o jignește pe IOANA MIHĂILĂ în baza unui fake-news! ”Meduză fără creier” Fostul premier Mihai Tudose a spus despre Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, ca este ”o meduza fara creier” pe motiv ca ar fi refuzat ca eminentul medic Leon Danaila sa fie operat de urgența pentru o proteza la șold. Doar ca atacul a fost absolut gratuit in sensul ca Danaila nu a solicitat niciunui corp medical și niciunei instituții o astfel de proteza. De unde s-a pornit In urma cu doua zile, Antena 3 a spus, citand surse din apropierea lui Danaila, ca ”medicul se confrunta momentan cu niste dureri foarte mari, dureri cauzate de o coxartroza pe care el a lasat-o, a dus-o pe picioare cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

