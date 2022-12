Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a anunțat, miercuri, in Parlamentul European, ca Guvernul Romaniei va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Schengen. Biroul de presa de la Palatul Victoria nu a comunicat nimic insa pe aceasta tema. Europarlamentarul…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o ședința de urgența pe toți ambasadorii țarilor Uniunii Europene la București, marți. Ambasadorul Austriei, doamna Adelheid Folie, nu s-a prezentat la intalnire, dar și-a trimis adjunctul. La cinci zile de la refuzul Austriei de a vota pentru aderarea Romaniei…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, l-a criticat dur, joi, intr-o intervenție la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, pe cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce Austria a respins aderarea Romaniei la Schengen. In semn de protest fața de votul de joi, Mihai Tudose a dezvaluit ca va renunța…

- „O decizie mizerabila”, așa descrie liderul UDMR, Kelemen Hunor, votul in urma caruia Romania nu a aderat la spațiul Schengen. „Astazi, Consiliul miniștrilor europeni de Justiție și Afaceri Interne (JAI) a respins aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Veto-ul Austriei este o atitudine incorecta, imorala,…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, a facut, luni, intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, o previziune sumbra pentru Romania și Bulgaria in privința aderarii la Schengen: „Eu cred ca nici macar nu vom fi pe ordinea de zi”. El a aratat ca argumentele invocate…

- Guvernul Olandei a trimis in Romania o misiune de evaluare care sa verifice stadiul indeplinirii criteriilor necesare pentru aderarea la spațiul Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Misiunea este formata din experți și va dura pana la sfarșitul acestei saptamani. Potrivit surselor citate…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, miercuri, 26 octombrie, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria. Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru ca cele doua…

- The European Parliament urges member states to allow Bulgaria and Romania to join the Schengen travel-free area without delay, according to a press release. In a resolution adopted on Tuesday, the Members of the Parliament (MEPs) said that the Council should adopt a decision on Romania and Bulgaria’s…