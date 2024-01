Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 23 ianuarie, ca nici nu și-a propus sa fie din filmul la care s-a referit șeful campaniei electorale a PSD și ca el are alt scop.„Eu ma bucur foarte mult ca domnul Tudose a spus ca nu sunt din filmul acesta, pentru ca nici nu vreau sa fiu din filmul…

- Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier al Romaniei, este de parere ca actualul lider al PNL, Nicolae Ciuca, nu e potrivit pentru lumea politica și nu il vede candidat la prezidențiale, fiind in pericol sa piarda și șefia partidului dupa alegerile din 9 iunie. „Dansul nu-i pentru chestia asta.…

- Anul 2024 este cu siguranța un an electoral și nu doar in Romania ci in multe țari din intreaga lume. Alegeri locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, toate sunt programate in anul care a debutat de doua zile. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, spune ca alegerile…

- Primele alegeri din cele patru care vor avea loc in 2024 in țara noastra sunt cele europarlamentare din 9 iunie și deja partidele și-au stabilit cam cine sunt candidații eligibili iar unul dintre aceștia este un ministru din actualul cabinet Ciolacu. Actualul ministru al Economiei, Antreprenoriatului…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a declarat marți, 19 decembrie, ca alegerile europarlamentare vor fi pe 9 iunie 2024, in septembrie vor fi alegerile locale, iar cele parlamentare si prezidentiale spre finalul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie.„Exista o data certa…

- Liderii PNL și PSD au decis cand vor avea loc alegerile din 2024 pentru Parlamentul European, precum și cele locale. Astfel, alegerile europarlamentare vor fi organizate pe 9 iunie, iar alegerile locale vor avea loc pe 29 septembrie. Surse din conducerea coaliției au declarat pentru Digi24 ca liderii…

- Președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, in echipa naționala de campanie a PNL pentru alegerile din 2024. Ce alte nume sunt pe lista Conducerea centrala a Partidului Național Liberal și-a desemnat luni echipa de campanie cu care PNL va aborda alegerile europarlamentare de anul viitor. Aceasta urmeaza sa…