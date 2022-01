Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu are mare succes in afaceri. Bruneta s-a implicat intr-un domeniu extrem de profitabil și a muncit pentru a caștiga nu mai puțin de un milion de euro. Aceasta este extrem de mulțumita de modul in care termina acest an, așa ca și-a dezvaluit secretele. Oana Zavoranu a dat lovitura. Cum a…

- Este cunoscut faptul ca Gigi Becali a caștigat bani frumoși din imobiliare in ultimii ani. Succesul avut in trecut l-a determinat pe latifundiarul din Pipera sa revina la acest gen de afaceri, prin doua noi proiecte de anvergura. Intr-unul este partener cu ginerele sau, in celalalt avand-o ca partenera…

- Magia sarbatorilor de iarna a ajuns și la malul marii. Aseara, bulevardele din Constanța au fost luminate de milioane de beculețe colorate, iar targul de Craciun a fost luat cu asalt de mii de localnici. Bucuria a fost și mai mare pentru ca totul vine dupa un an de pauza.

- Anca Țurcașiu vrea sa dea lovitura cu o afacere! Fanii cantareței sunt surprinși de curajul ei. Din ce și-a propus vedeta sa faca bani? Nimeni nu s-ar fi gandit ca actrița are aceasta opțiune in minte. Despre ce este vorba? Anca Țurcașiu, afacere in pandemie: din ce vrea sa faca bani? Pandemia a insemnat…

- Emil Boc a anuntat ca primul tronson de modernizare a malurilor Someșului va fi finalizat in iunie 2022. Lucrarile au demarat deja, iar pe malul stang al raului, in drept cu Parcul Rozelor, utilajele se lupta cu ceea ce pana nu demult a fost un loc in care unii clujeni faceau vara plaja.

- Serialul ‘Lacrimi de iubire’ a fost un adevarat fenomen, așa ca mulți au indragit-o pe Mihaela Barluțiu, actrița care a interpretat-o pe Nicole Varlam. Aceasta s-a bucurat de mult succes in Romania, dar s-a decis sa plece din țara și sa se mute in America, unde s-a imbogațit. Ce face Mihaela Barluțiu…

- Marii retaileri, precum Lidl sau Kaufland, deși astazi bine cotați in piața, in 2025 vor avea o cota de piața de doar 21%. Datele au fost publicate in urma unui studiu realizat de Roland Berger. Previziunile sunt unele nu prea bune, avand in vedere ca viitorul comerțului cu amanuntul in 2030, conform…

- Cu ce afacere a dat lovitura soția lui Mihai Gadea, pe nume Agatha Kundri. Cei doi sunt casatoriți de aproximativ doua decenii, insa daca pe prezentatorul de la Antena 3 il știe toata lumea, puțini sunt cei care o cunosc pe soția lui Mihai Gadea și mai ales cu ce se ocupa ea. Cu ce […] The post Afacerea…