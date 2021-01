Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat insistent despre numele competiției la care FCSB a participat in Antalya, Mihai Stoica a rostit „Corendon Cup”. Costin Ștucan a prezentat la GSP Live ce reprezinta, de fapt, acest turneu. CONTEXT: FCSB este singura formație din Liga 1 care a efectuat un cantonament in afara țarii, in ciuda…

- Mihai Stoica a dat asigurari ca toate masurile de siguranța impotriva Covid-19 au fost luate in cantonamentul FCSB din Antalya. Imaginile din timpul amicalului cu Kemerspor, caștigat 3-2, arata altceva. CONTEXT: FCSB este singura formație din Liga 1 care a efectuat un cantonament in afara țarii, in…

- Mihai Stoica spune ca FCSB a disputat miercuri un meci amical impotriva lui Kemerspor, echipa de Liga 4 din Turcia. Bucureștenii au caștigat, scor 3-2, prin „dubla” lui Oaida și golul din penalty marcat de Vina. CONTEXT: FCSB este singura formație din Liga 1 care a efectuat un cantonament in afara…

- FCSB l-a prezentat astazi oficial pe fundașul stanga Risto Radunovic (28 de ani), transferat de la Astra. FCSB a plecat duminica dimineața intr-un cantonament in Antalya. Din lotul lui Toni Petrea lipsesc Ștefan Cana, Marius Briceag și Cristian Dumitru, imprumutați la alte formații din Liga 1. Detalii…

- Mihai Stoica, managerul general al lui FCSB, a reacționat dupa infrangerea roș-albaștrilor cu CFR Cluj, scor 0-2, din runda #13 a Ligii 1. „Am crezut ca vom avea forța mentala de a depași complexul CFR, mai ales ca veneau dupa meciul de joi. Poate vom reuși in 2021. Cu arbitraj corect”, a scris MM pe…

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta administrator public – Primaria Municipiul Baia Mare, muncitor calificat, consilier IA și consilier debutant .VEZI LISTA Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale…

- Cosmin Contra (44 de ani), antrenorul lui Dinamo, se declara motivat sa scoata echipa din zona de jos a clasamentului și transmite un mesaj catre Pablo Cortacero, reprezentatul fondului de investiții care a preluat clubul: „Este singurul care poate liniști apele”. Dinamo a legat 5 infrangeri consecutive…

- Mugur Mihaescu susține ca HoReCa trebuie inchisa pentru ca alegerile parlamentare sa poate avea loc, urmand ca acestea sa fie deschise cu puțin timp inainte de alegeri. Actorul a menționat și faptul ca, din nou, vor exista petreceri dupa caștigarea alegerilor. Citește și: Mugur Mihaescu cere…