Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (58 de ani) a taxat indolența aratata de Octavian Popescu (20 de ani) la golul de 2-1 din UTA - FCSB. Godberg Cooper a marcat golul decisiv al meciului UTA - FCSB. Reușita a venit in minutul 60, cand vicecampioana juca in inferioritate numerica. Andrei Vochin, consilierul președintelui…

- Mihai Stoica a facut un anunt vehement despre lupta la titlu. Oficialul FCSB-ului nu le da dreptate bookmakerilor, care o vad pe CFR Cluj cu a doua sansa la ridicarea trofeului. Ros-albastrii sunt mari favoriti dupa ce au victorii pe linie in acest sezon al Ligii 1. MM e sigur ca principala contracandidata…

- Mihai Stoica a analizat-o pe viitoarea adversara din Conference League si s-a convins inainte de FCSB – Nordsjaeland. Oficialul vicecampioanei Romaniei este increzator ca Elias Charalambous si Mihai Pintilii pot obtine o victorie spectaculoasa in meciul tur din Ghencea. Confruntarea va fi azi, de la…

- Mihai Stoica a tras un semnal de alarma pentru ultrasii lui CSA Steaua, inainte de derby-ul FCSB – CFR Cluj, din Ghencea. Duelul din etapa a 4-a a Ligii 1 va fi in aceasta seara, de la ora 21:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oficialul vicecampioanei Romaniei se teme ca ar putea avea loc […] The post…

- Andrei Cordea rasufla usurat dupa meciul Otelul – FCSB, scor 0-2, din etapa a 3-a a Ligii 1. Atacantul in varsta de 24 de ani a reusit un assist pentru Tavi Popescu. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 40, cu o executie superba de la distanta. Intrat dupa pauza, Florinel Coman a avut sansa…

- Mihai Stoica surprinde, dupa ce FCSB a fost primita in Ghencea si va putea gazdui derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua a Ligii 1, pe Stadionul Steaua. Oficialul vicecampioanei Romaniei si-ar fi dorit ca adversara sa ii fie o alta echipa si nu marea rivala. MM anunta ca FCSB a primit acordul de principiu…

- Mihai Stoica a anunțat revelația cantonamentului din Olanda. Managerul general de la FCSB a dezvaluit ca jucatorul va fi titular in echipa lui Elias Charalambous. Echipa „roș-albastra” s-a intors din cantonamentul din Olanda. In cadrul pregatirii, FCSB a jucat doua amicale, cu Anderlecht (scor 2-5)…

- Mihai Stoica a fost surprins de noul tatuaj pe care și l-a facut Octavian Popescu (20 de ani), mijlocașul celor de la FCSB. Mihai Stoica il considera pe Rodri, mijlocașul lui Manchester City, un exemplu de decența și de modestie in fotbalul internațional de top. Oficialul celor de la FCSB a deschis…