Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica a vorbit despre evoluția lui Vlad Chiricheș, din partida cu Nordsjaelland. Managerul general de la FCSB i-a luat apararea fundașului care a revenit in aceasta perioada de mercato in lotul vicecampioanei. FCSB a fost eliminata din turul 3 preliminar al UEFA Conference League dupa ce a pierdut…

- Vlad Chiricheș s-a intors dupa zece ani in campionatul romanesc și a fost prezentat oficial la FCSB. Este al patrulea jucator adus in aceasta vara de Gigi Becali, dar primul in topul lui Mihai Stoica. Capitanul echipei naționale a fost destul de nervos la conferința de presa și a ripostat cand a auzit…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Elias Charalambous, antrenorul vicecamioanei, indeamna la cumpatare inaintea manșei decisive. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf. Elias…

- Vlad Chiriches (33 de ani) a semnat, marti, un contract cu FCSB. La FCSB, Chiricheș va imbraca din nou tricoul cu numarul 21. „Bine ai venit acasa, Vlad Chiriches! FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou tricoul cu numarul 21 al echipei noastre. Clubul nostru ii…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis ca exista progres la negocierile dintre Gigi Becali și fundașul central Vlad Chiricheș (33). Cei doi s-au ințeles in privința duratei, dar nu au ajuns inca la un acord total. ...

- Mihai Stoica a transmis un mesaj clar despre transferul lui Vlad Chiriches la FCSB. Managerul general al ros-albastrilor sustine ca mai sunt unele detalii de pus la punct, pana cand mutarea se va oficializa. Vlad Chiriches ar putea reveni la FCSB in aceasta vara. Gigi Becali il doreste cu insistenta…

- Mihai Stoica e optimist ca Vlad Chiriches va semna cu FCSB. Managerul general al vicecampioanei a oferit noi detalii despre transferul fundașul la echipa lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu l-a convins inca pe fundașul de 33 de ani sa semneze cu echipa lui, dar negocierile vor continua in zilele…

- Mihai Stoica a vorbit despre varianta Marius Sumudica la FCSB. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a negat ca Marius Sumudica ar putea ajunge la echipa patronata de Gigi Becali. Mihai Stoica a marturisit ca a fost sunat de mai multe ori de Gigi Becali dupa ce Marius Sumudica s-a autopropus…