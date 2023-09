Stiri pe aceeasi tema

- Clubul oradean a anunțat ca biletele pentru meciul din Cupa Romaniei dintre FC Bihor și FCSB se vor pune in vanzare de joi, 21 septembrie. Pretul unui bilet de intrare la meciul cu FCSB va fi de 50 lei, tarif unitar.

- Intr-o saptamana in care capul de afiș a fost tragerea la sorți a Cupei Romaniei, viitoarele vizite ale echipelor FCSB și Dinamo la Oradea captand interesul, reconectarea la campionatul Ligii a III-a a fost greoaie.

- Fundașul stanga Cristi Ganea (31 de ani) a ajuns in Romania inainte sa se alature lotului celor de la FCSB. Fotbalistul de banda a semnat pe 2 ani cu vicecampioana și ii va face concurența lui Risto Radunovic pentru postul de titular. FCSB a incheiat campania de transferuri prin aducerea lui Cristi…

- Prezent la conferinta de presa de astazi, Eugen Beza, antrenorul interimar, s-a aratat foarte dezamagit de faptul ca echipa din Pitesti a pierdut cu 1-0 meciul din Cupa Romaniei, cu echipa din Liga 3 FC Bihor: „Este inexplicabil ce s-a intamplat la Bihor. A fost un joc haotic. Comparand valoarea celor…

- FC Arges a fost eliminata din Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a pierdut la Oradea, cu FC Bihor, o echipa de Liga 3, cu scorul de 0-1. Golul a fost marcat in min. 52. Stan deschide scorul pentru gazde și totodata victoria. Citește și: Comunicat: ”Poziția oficiala a FC Argeș este de nu mai […]

- Farul vrea sa-l „repatrieze” pe Cristi Ganea. Fundașul stanga in varsta de 31 de ani mai are un an de contract cu Panathinaikos. Farul l-a cedat in aceasta vara pe Andrei Borza la Rapid, iar campioana considera ca flancul stang al defensivei trebuie intarit, deși pe acest post mai sunt David Kiki, Fabio…

- Lotus Baile Felix a pierdut cu scorul de 0-2 (0-0) meciul amical disputat pe teren propriu in compania echipei Victoria Carei. Antrenorul Cosmin Bodea a acuzat oboseala acumulata de formația sa in urma partidei de miercuri, din Cupa Romaniei, cu FC Bihor (scor 0-3).

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe l-a transferat pe fundasul Rares Ispas la Politehnica Iasi.Fundasul in varsta de 22 de ani s-a alaturat lotului condus de antrenorul Leo Grozavu, potrivit news.ro Alaturi de Sepsi, jucatorul a castigat de doua ori doua Cupa Romaniei si o data Supercupa. In…