- Constantin Budescu a fost decisiv in prima manșa a play-off-ului Conference League, Farul - HJK Helsinki 2-1. Returul e programat joia viitoare, pe 31 august, de la ora 19:00, in Finlanda. Budescu se simte bine sub comanda lui Hagi. Adus de la Petrolul, dupa o desparțire cu scandal, „decarul” campioanei…

- Tudor Baluța (24 de ani), unul dintre liderii campioanei Farul, a prefațat duelul decisiv pe care „marinarii” il joaca in compania finlandezilor de la HJK Helsinki, in play-off-ul Conference League. Farul - HJK Helsinki se joaca diseara, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul de la Farul Constanța, a analizat infrangerea echipei cu rapid, scor 1-3, in etapa a 6-a din SuperLiga. Meciul cu Rapid a venit intre doua partide europene pentru Farul. Constanțenii au caștigat miercuri cu Flora Tallin, 2-0, in turul 3 preliminar din Conference League.…

- Fostul fundaș central Vasile Marchiș (51 de ani), singurul roman campion in Finlanda, cu formația Tampere United, a prefațat, in direct la GSP Live, un posibil duel in play-off-ul Conference League intre Farul Constanța și HJK Helsinki, campioana primei ligi finlandeze. Farul o infrunta in turul 3…

- Farul Constanța bifeaza, joi seara, cea de-a treia reprezentație europeana a sezonului. La Ovidiu vine Flora Tallinn, campioana Estoniei, outsider pe hartie in fața echipei lui Gica Hagi. La ce ar trebui sa se aștepte dobrogenii? Farul - Flora Tallin, duel din turul III al Conference League, e programat…