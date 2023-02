Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsufletit al filosofului Mihai Sora va fi depus luni seara la Biserica Alba, iar marti vor avea loc funeraliile. "Iubitule (...) Te vor aduce maine seara, la ora 21, in Biserica Alba - "Biserica inimii mele", cum obisnuiesti sa spui, si te vor aseza acolo. Iar Biserica inimii tale…

- Cunoscutul filosof și eseist roman Mihai Șora a murit la varsta de 106 ani. Mihai Șora s-a nascut pe 7 noiembrie 1916 in satul Ianova din județul Timiș. El a fost casatorit de doua ori și are trei copii din prima casatorie. In 2014, la varsta de 98 de ani, s-a recasatorit cu scriitoarea Luiza Palanciuc-Șora.…

- Mihai Șora s-a stins din viața la varsta de 106 ani, sambata, 25 februarie. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a filosofului, de catre soția sa, Luiza Palanciuc. “Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusețea insași, credința, nadejdea și dragostea, cum spune cuvantul…

- Mihai Sora, filosoful si eseistul roman, a incetat din viata, sambata, la varsta de 106 ani. Decesul a fost anuntat chiar pe contul sau de Facebook. „Mihai Sora - 7 noiembrie 1916 - 25 februarie 2023 Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusetea insasi, credinta, nadejdea si dragostea,…

- Filosoful și esesitul roman Mihai Șora a murit sambata, 25 februarie, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. Mesajele de condoleanțe au inceput sa curga la postarea care anunța decesul acestuia. Soția lui Mihai Șora a postat un mesaj pe pagina de Facebook a filosofului. „Iubitule, ai fost fericire…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al profesorului Razvan Theodorescu va fi depus, marti, la Clubul Academicienilor din Calea Victorie 125, a anuntat Academia Romana, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Razvan Theodorescu va fi depus, marti, la Clubul Academicienilor din Calea Victoriei, "in semn de omagiu pentru activitatea desfasurata in inaltul for academic", informeaza un comunicat al Academiei Romane transmis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Gheorghe Biholar va fi depus pentru un ultim ramas bun miercuri, 18 ianuarie, inainte de prinz, la Biserica ”Sf. Vineri” din Suceava. La ”Sf. Vineri” se vor face slujbe miercuri și joi de la ora 17.00. Familia a mai transmis ca fostul director al televiziunii regionale…