- Lucian Filip a fost dezamagit dupa UTA – FCSB 3-1. Preparatorul fizic a umplut golul lasat de demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii, pe banca roș-albaștrilor. Fostul mijlocaș a stat in premiera pe banca vicecampioanei din postura de antrenor interimar. Gigi Becali va trebui sa gaseasca…

- Emeric Ienei știe unde greșește FCSB. Antrenorul care a triumfat alaturi de Steaua in 1986, atunci cand a caștigat Cupa Campionilor, a analizat jocul roș-albaștrilor. FCSB se afla pe locul 3 in Liga 1, cu 48 de puncte. Vicecampioana Romaniei a pierdut puncte importante pe final de meci, atat cu Farul,…

- Mihai Pintilii, antrenorul FCSB, a respectat ordinul lui Gigi Becali in alcatuirea echipei de start pentru meciul cu CS Universitatea Craiova. Dupa 2-1 cu FC Voluntari, patronul FCSB, incantat de evoluțiile recente ale lui Florinel Coman (24 de ani), a cerut ca acesta sa joace ca extrema stanga, iar…

- Ilie Dumitrescu a analizat prestația celor de la FCSB dupa victoria cu FC Voluntari, 2-1. Fostul mare internațional a apreciat evoluția elevilor lui Mihai Pintilii și l-a laudat și pe patronul Gigi Becali pentru ca acesta nu mai cere schimbarea anumitor jucatori la pauza. Ilie Dumitrescu a remarcat…

- Ilie Poenaru este invitatul lui Dan Pavel la emisiunea AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Antrenorul in varsta de 46 de ani vine sa isi spuna povestea si sa comenteze ultimele evenimente din fotbalul romanesc. Ilie Poenaru a antrenat-o ultima oara pe UTA Arad, in perioada mai – noiembrie 2022. El le-a mai…

- FCSB este una dintre echipele de top din Liga 1 și are o istorie impresionanta in fotbalul romanesc. Cu toate acestea, echipa se afla intr-un declin semnificativ in ultimii ani, sub conducerea patronului Gigi Becali. Principala problema la clubul bucureștean este faptul ca patronul este cel care ia…

- FCSB a dat din nou de pamant cu regulamentul din fotbalul romanesc. Echipa a plecat in cantonamentul din Turcia fara antrenorul principal, Leo Strizu, cel care a fost adus la echipa doar pentru ca are licența PRO și poate fi „paravan” pentru Mihai Pintilii. In fața unui adevarat val de critici, managerul…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, spune ca nu va transfera niciun jucator in aceasta iarna. O veste proasta pentru staff-ul tehnic, intrucat antrenorul Mihai Pintilii aștepta intariri. Luni seara, dupa ultimul meci al FCSB-ului din acest an, 1-0 cu FC Botoșani, antrenorul Mihai Pintilii a lasat de…