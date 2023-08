Stiri pe aceeasi tema

- Larisa UDila și Alexandru Ogica trec prin momente grele dupa ce fostul fotbalist a ajuns, de urgența, la spital. Intr-un videoclip postat pe rețelele de socializare el poarta masca de oxigen, semn ca are nevoie de aer pentru a-și imbunatați starea de sanatate.

- Claudia Patrașcanu s-a bucurat de cateva zile de vacanța departe de Romania, in Turcia, alaturi de cei doi baieți ai ei. In urma cu cateva minute, in timp ce aștepta sa fie facut check out-ul, artista le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ca vacanța petrecuta in Antalya a fost superba,…

- Cei mai mulți dintre romanii care iși fac vacanțele de vara in Bulgaria sunt incantați de condițiile pe care le gasesc acolo, incepand cu cazarea și terminand cu mancarea, insa, din nefericire, mai sunt și excepții. Acum s-a aflat ce a pațit o familie din București in vacanța all-inclusive din Bulgaria.…

- O familie din București, care a rezervat un sejur de cinci stele la un complex all inclusive din Bulgaria, a fost evacuata in miez de noapte de managerul resortului, dupa ce romanii au reclamat condițiile mizerabile.

- Celebrul restaurant de tip fast-food McDonald's este nevoit sa plateasca despagubiri in valoare de 800.000 de dolari unei copile, in varsta de opt ani, dupa ce aceasta s-a ales in urma cu patru ani cu arsuri grave atunci cand un Chicken McNugget i-a cazut pe picior, relateaza BBC.

- Clipe de coșmar pentru Cabral și Andreea Ibacka. Prezentatorul de la Pro TV a vorbit, in urma cu puțin timp, despre o situație complicata in care a fost implicat unul dintre copiii lor. Micuțul Tiago a fost transportat de urgența la spital, dupa ce parinții i-au administrat tratamente fara a obține…

- Gina Pistol și partenerul ei de viața, Smiley, au fugit intr-o escapada romantica, la scurt timp dupa ce și-au unit destinele, așa cum o cere tradiția. In prezent, cei doi proaspat insuraței se bucura din plin de luna de miere, care nu a fost insa lipsita de peripeții. Ce s-a intamplat.

- A fost o vacanta de cosmar pentru zeci de turiști britanici, care s-au cazat la un resort de lux din Antalya. Foarte multi copii au facut o toxiinfecție alimentara și au fost internați in spital. In total, 25 de oameni au avut de suferit de pe urma mancarii neconforme. Turistii vor sa dea in judecata…