Mihai Petcu este noul director general al STB Mihai Petcu a fost numit director general al Societații de Transport București și iși preia funcția incepand cu 15 noiembrie. Duminica, noul șef al STB a ținut o ședința cu toți directorii pentru a le prezenta obiectivele și prioritațile sale. Mihai Petcu a transmis ca principala sa prioritate este gestionarea situatiei cu privire la prevenirea infectarii cu virusul SARS-COV-2 si protejarea atat a angajaților cat și a publicului calator, se arata intr-un comunicat de presa publicat de STB. In ceea ce privesc obiectivele sale, Petcu spune ca iși dorește crește calitatea serviciilor de transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

