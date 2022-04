Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Onila a marturisit ce planuri marețe de viitor are, dar și de ce. Artistul a dezvaluit ce decizie a luat pentru familie, mai ales pentru ca acum și-a schimbat job-ul. Ce declarații a oferit fostul membru AXXA.

- Dupa ce s-a recasatorit, Mihai Onila, in varsta de 51 de ani. iși dorește sa fie tata din nou. Fostul membru al trupei AXXA a suferit cumplit atunci cand și-a pierdut fetița.Fetița lui Mihai Onila a murit in urma cu 6 ani din cauza unei boli incurabile. Artistul a suferit cumplit la acel moment și cu…

- Mihai Onila s-a casatorit astazi, 19 martie, cu Laura. Cununia a avut loc in Belgia, acolo unde fostul membru al trupei Axxa locuiește de o perioada buna de timp. Dupa divorțul de fosta soție, Mihai Onila și-a refacut viața alaturi de Laura. Cei doi locuiesc in Belgia și au o afacere impreuna. Divorțul…

- Nunta mare astazi in showbiz. Mihai Onila, fostul membru AXXA, se casatorește. Chiar in aceste momente are loc frumosul eveniment din viața artistului. El și Laura sunt foarte fericiți impreuna și se bucura din plin de aceste clipe importante. Primele imagini de la nunta!

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, spera ca partidul lui Viktor Orban sa caștige alegerile din luna aprilie. Covasnenii au beneficiat din plin de ajutorul guvernului de la Budapesta, fiind azi unul dintre cele mai stabile cluburi din Liga 1 din punct de vedere financiar. - Domnule Dioszegi, voiam…

- Cristina Cioran, in varsta de 44 de ani, a devenit mama in septembrie anul trecut, iar acum, vedeta planuiește petrecerea de botez a fetiței sale. Ema s-a nascut prematur, insa totul a decurs bine, iar micuța s-a dezvoltat frumos.Fosta prezentatoare TV a marturisit ca va face botezul Emei, imediat ce…

- Cosmina și Alin, finaliștii sezonului 3 Mireasa, și-au facut planuri mari pentru viitor. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, iar drept dovada stau aparițiile televizate și cele din mediul online.

- Pandemia a schimbat preferințele romanilor in materie de nunți, existand in prezent diferențe majore fața de alți ani. In vreme ce unii au fost nevoiți sa schimbe data marelui eveniment, alții au renunțat la numarul mare de invitați pe care și l-au propus inițial. Cu alte cuvinte, pandemia a dat mari…