- Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu Chindia Targoviște, de vineri, ora 20:30, primul din returul Ligii 1. Chindia - Rapid este vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro! Rapid a incheiat turul de campionat pe loc de play-off, o performanța remarcabila pentru o nou-promovata. Mihai…

- Rapid a invins-o pe Academica Clinceni, scor 3-2, in epilogul rundei #15 din Liga 1. La finalul partidei, antrenorul ilfovenilor, Ionuț Chirila a criticat dur arbitrajul lui Robert Avram. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 Tehnicianul Academicii acuza faza primului gol al Rapidului, la care Ureche…

- Cristi Manea (24 de ani), fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, a comis o greșeala flagranta in minutul 27 al partidei cu Rapid, la golul marcat de Adrian Balan (31 de ani). Totul despre Rapid - CFR Cluj Izgoniți la Mioveni și fara sprijinul fanilor, rapidiștii au facut o repriza excelenta in fața…

- FCSB - CS MIOVENI 3-0. Fotbaliștii argeșenilor acuza arbitrajul lui Marcel Birsan din partida de la Buzau. Iustin Popescu, goalkeeper-ul Mioveniului, a fost cel mai vocal. „La golul doi a fost ofsaid. Suntem prea mici ca sa vorbim. Sunt puțin suparat. Sa existe puțin respect! Cand joci in 10 impotriva…

- Reprezentativa Romaniei conduce cu scorul de 1-0 echipa Germaniei, vineri seara, la pauza meciului de la Hamburg contand pentru etapa a saptea a grupei J a calificarilor europene pentru Cupa Mondiala din 2022. Golul a fost marcat de Ianis Hagi, in minutul 9, cu un sut la coltul lung, dupa…

- Rapid continua seria de rezultate slabe, fiind invinsa și de FC Voluntari, scor 0-1. La finalul partidei, Adrian Matei, cel care este antrenor principal in acte, a venit la flash interviu și a oferit mai multe raspunsuri ironice, fiind deranjat in momentul in care a fost intrebat de ce nu a dat indicații…

- Fanii lui Dinamo n-au suportat umilința din derby-ul cu FCSB și au vrut sa coboare pe gazon la pauza meciului, cand scorul era 4-0. Jandarmii au intervenit prompt. Derby-ul FCSB - Dinamo este liveTEXT AICI Dinamo a fost depașita total in ultimele minute ale primei reprize din meciul cu FCSB. Gazdele…

- Rapid l-a transferat, luni, pe Albert Stahl, de la Astra Giurgiu, mijlocasul semnand un contract pe trei ani, a anuntat gruparea giulesteana. "Ma simt foarte fericit, mi s-a implinit un vis, acela de a ajunge la o asemenea echipa de traditie. Am simtit spiritul Rapidului chiar pe pielea mea,…