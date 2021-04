Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) și-a facut apariția in vestiarul naționalei Romaniei, cu mai puțin de doua ore inaintea partidei cu Macedonia de Nord, debutul in preliminariile Campionatului Mondial. Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Partida va…

- Rapid e in pericol sa rateze din nou promovarea in Liga 1, iar soarta giuleștenilor depinde in mare masura de meciul de azi cu Dunarea Calarași. Fara antrenorul Nicolae Grigore, plecat dupa eșecul cu Unirea Slobozia de etapa trecuta, Rapid va fi condusa in ultimele meciuri ale sezonului de „secundul”…

- Valentin Mihaila (21 de ani) a marcat in Parma - AS Roma, scor 2-0, dintr-o pasa primita de la Dennis Man (22 de ani). Cele doua extreme „tricolore” au fost laudate in Gazzetta dello Sport. Cronica meciului Parma - AS Roma 2-0 Valentin Mihaila și Dennis Man au fost cei mai periculoși fotbaliști ai…

- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a comentat victoria echipei sale cu Gaz Metan, scor 1-0. Cronica meciului FCSB - Gaz Metan 1-0, AICI „Nu am reușit sa ne creem multe situații de gol, am intalnit o echipa bine organizata, foarte agresiva. Am fost destul de imobili in jumatatea adversa,…

- Rapid a rAƒmas fAƒrAƒ victorie A®n acest an, giuleE™tenii fiind A®nvinE™i fAƒrAƒ drept de apel de Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-3. AŽnfrA¢ngerea de astAƒzi complicAƒ E™i mai mult situaE›ia echipei lui Nicolae Grigore, care e A®n pericol sAƒ nu prindAƒ play-off-ul E™i sAƒ rateze pentru cel de-al…

- Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Chindia, scor 1-0, ca este multumit de prestatia jucatorilor sai, precizand ca acestia “au facut un efort fantastic”, potrivit news.ro. “Greu. Un meci disputat. Am intalnit o echipa care a dat o replica foarte…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani) e mulțumit de victoria Craiovei in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, dar anunța schimbari importante la echipa. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 Marinos Ouzounidis a obținut prima victorie in Liga 1, dar nu e pe deplin satisfacut. Le-a cerut…

- Rapid a invins cu 4-1 Odorheiu Secuiesc (Liga 3), in primul amical disputat de formația din Giulești in 2021, iar Petre Goge și Nicolae Grigore au oferit declarații dupa victoria echipei. Rapid a debutat cu victorie in noul an și a invins Odorheiu Secuiesc (locul 8 din Seria 5 a Ligii a 3-a), scor 4-1.…