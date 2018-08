Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a scris marți pe Facebook ca democrația inseamna respectarea voinței cetațenilor exprimata prin vot și s-a intrebat daca alegatorii coaliției de guvernare iși doresc anularea votului lor sau caderea Guvernului.„Am ințeles ca in spatele protestatarilor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a scris marti pe Facebook ca democratia inseamna respectarea vointei cetatenilor exprimata prin vot si s-a intrebat daca alegatorii coalitiei de guvernare isi doresc anularea votului lor sau caderea Guvernului.

- Un lider al USR dintr-o localitate din județul Arad indeamna la ocuparea prin violența Pieței Victoriei și a Guvernului, chiar și cu arme. Liderul USR din localitatea aradeana Vladimirescu, Ioan Nasui, a postat pe contul sau de Facebook, un filmuleț in care indeamna la ocuparea Pieței Victoriei prin…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa protestele din Piața Victoriei. Dupa ce, in ultimele luni, a incitat la proteste masive, prin declarațiile sale publice, și a calificat mesajele suburbane lansate in spațiul public drept “opinii politice”, Iohannis a condamnat,…

- Incidente violente s-au petrecut la mitingul din Piata Victoriei intre manifestanti si fortele de ordine pe parcursul a zeci de minute. Jandarmii au intervenit cu spray-urile cu piper din dotare deoarece protestatarii au incercat sa ocupe spatiul din fata Guvernului si au fortat gardurile, aruncand…

- Indemnurile politicienilor la revolte in strada provoaca reacții și gesturi extreme pentru protestatarii #rezist. Un bucureștean care dorește sa participe la manifestațiile din Piața Victoriei și-a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o arma automata in mana scriind „Fara penali in funcții…

- Indemnurile politicienilor la revolte in strada provoaca reacții și gesturi extreme pentru protestatarii #rezist. Un bucureștean care dorește sa participe la manifestațiile din Piața Victoriei și-a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o arma automata in mana scriind „Fara penali in funcții…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…