- Oamenii de afaceri turci care investesc in Romania au avantajul initierii unor societati comerciale care devin firme parte a Uniunii Europene si astfel pot beneficia de absolut toate avantajele acestui context, inclusiv de dreptul de a achizitiona teren agricol si de a primi subventii europene in…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cerkezkoy (Turcia) și Asociația Investitorilor Turci din Romania (ImmTurk), a organizat marți, 5 noiembrie, la sediul CCIR Business Center, Forumul de Afaceri Romania – Turcia.Eveniment de business-matching,…

- In perioada 24 – 25 octombrie 2019, s-a desfasurat la Tirana, Masa Rotunda a Presedintilor Camerelor de Comert si Industrie din tarile Central si Est Europene (CEEC), precum si din Republica Populara Chineza in cadrul formatului de cooperare „17+1”, eveniment desfasurat in marja celui de al 4-lea Forum…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a avut joi o intalnire cu presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, pe agenda discutiilor aflandu-se evaluarea situatiei economice, dar si asteptarile mediului de afaceri de la viitorul guvern. "Reprezentantii CCIR au atras…

- La eveniment participa Stefan-Radu Oprea - ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Tran Tuan Anh - ministrul Industriei si Comertului din Vietnam si Mihai Daraban - presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit organizatorilor, forumul ofera participantilor…

- Nici nu a apucat PNL sa depuna moțiunea de cenzura ca "bursa zvonurilor" s-a pus deja in mișcare. In diverse cercuri politice se vorbește deja ca președintele Klaus Iohannis și-ar dori un Guvern de tehnocrați, in caz ca actualul executiv pica la moțiune. Mai mult, sunt aruncate deja și doua posibile…

- O statuie a generalului Gheorghe Mardarescu, cel care a detinut un rol central in actiunile armatei romane in perioada Primului Razboi Mondial si a avut comanda fortelor armate din Transilvania in 1919, a fost dezvelita miercuri, la Cluj-Napoca, la initiativa Camerei de Comert si Industrie a Romaniei…

