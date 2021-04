Stiri pe aceeasi tema

- Romania are pasi de recuperat din punct de vedere al infrastructurii de comunicatii si este vremea sa facem ceva, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) Alexandru Bologan, la cea de-a 25-a editie a evenimentului Ziua Comunicatiilor. "Programul…

- Pentru a scapa de viza necesara pentru a calatori in Statele Unite ale Americii (SUA), romanii ar trebui sa ajute autoritațile fiind mai responsabili. Cam aici ar fi ultimul obstacol in fața acestei deschideri catre spațiul american, dupa cum afirma ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.…

- 1823 - Birth of poet, prose writer and playwright Constantin D. Aricescu (d. Feb. 18, 1886) 1833 - The Society of Physicians and Naturalists (the Medical and Natural History Society) is founded in Iasi; this is the oldest scientific institution in Romania. 1856 - The Peace Treaty that…

- Lazea a recomandat concedierea a 300.000 de bugetari sau micșorarea lefurilor, precizand ca salariile acestora vor ramane oricum mai mari decat in sectorul privat.”Una dintre cele mai mari probleme este faptul ca salariile actuale ale bugetarilor insumeaza 12% din PIB. Acest procent este nesustenabil.…

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai au evaluat calitatea aerului interior in timpul sezonului rece, in cinci mari orase din Romania. Studiul a aratat ca, in 95% dintre cladirile investigate, concentratia de formaldehida a depasit valoarea de 50 lg/m3, valoare prag reglementata in anumite…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a decis amanarea vaccinarii a 66.884 de persoane sub 65 de ani, programați in perioada 30 ianuarie – 11 februarie, pentru dupa 16 februarie. Decizia de a impinge cateva zile momentul imunizarii persoanelor sub…

- Mihai Chirica a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la sefia filialei municipale a PNL Iasi, dar ca nu va mai candida la vreo functie de conducere in organizatie la alegerile interne programate in acest an. ”Nu voi face nici un pas lateral, nici un pas…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost atacat de un protestatar cu iaurt, in Piața Unirii, la Ziua Unirii Principatelor Romane, anunța Romania TV. Barbatul, un pensionar, a fost preluat de jandarmi, in timp ce edilul a intrat in Hotelul Traian sa se spele. Din primele informații, atacatorul…