Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Buzau au inlocuit masura arestarii preventive, dispusa pe 17 ianuarie 2022, cu masura arestului la domiciliu, pe o durata de 30 de zile, incepand cu data ramanerii definitive. Potrivit judecatorilor, masura preventiva a arestului la domiciliu se va executa de catre inculpatul Nedelcu…

- Primarul Mihai Chirica si-a facut aparitia la sedinta CL, la putin timp dupa ce judecatorii au invalidat masura controlului judiciar impotriva sa. „Scuzati intarzierea, a fost nevoie si de acest exercitiu, fara niciun fel de patima, fara niciun fel de comentarii pe langa. Am venit sa sustin bugetul…

- „Instanța admite plangerea formulata de petentul-inculpat Mihai Chirica impotriva ordonantei procurorului de luare a masurii preventive a controlului judiciar din 4 februarie 2022 data in dosarul nr.3/P/2022 al Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi, cercetat pentru comiterea infractiunilor…

- Decizie de ultima ora a Tribunalului Iași. Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a scapat astazi, 11 februarie 2022, de controlul judiciar. “In baza art. 213 alin.6 Cod procedura penala cu referire la art.211, 202 Cod procedura penala admite plangerea formulata de petentul-inculpat Chirica Mihai,…

- UPDATE: Tribunalul Iași a decis sa amane analiza plangerii lui Mihai Chirica pentru vineri, 11 februarie 2022, la ora 9.00. Dosarul DNA care are 6 volume a ajuns la tribunal la ora 9.15. Ora fixata pentru ședința este 11.10. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost pus de procurorii Direcției Naționale…

- Magistrații au decis ca dosarul Skoda de la Iași poate incepe. Judecatorii Completului de Camera Preliminara ai Tribunalului Iași au decis inceperea judecații pe fond in dosarul Skoda. Decizia este definitiva și vine dupa un an de la trimiterea in judecata a primarului Mihai Chirica. Instanța…

- Astazi, 27 ianuarie, procurorii DNA au ridicat mai multe documente de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi in dosarul blocului din Tatarasi ridicat in mod suspect de familia lui Gheorghe Chescu (patron Flux), documente pe care exista si semnaturile primarului Mihai Chirica si ale fostului…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus, marti seara, arestarea preventiva a unui barbat de 41 de ani, cercetat pentru comiterea a doua infractiuni de talharie. Potrivit oamenilor legii, in ziua de Craciun, barbatul a atacat o tanara de 17 ani si i-a sustras o suma de bani si telefonul mobil.…