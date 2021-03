Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Buzau, care in urma cu doi ani i-au adus unui prieten benzina cu care acesta a incendiat-o pe fosta iubita, au fost trimisi in judecata pentru complicitate la omor calificat prin cruzimi. Acestia risca, potrivit legilor in vigoare, detentia pe viata sau inchisoare intre 15 si 25 de…

- Inverșunata, Claudia Patrascanu nu are de gand sa ajunga la o ințelegere cu soțul sau, caruia i-a refuzat oferta financiara, anume, o casa in zona de nord a Bucureștiului, un automobil pentru a-i duce pe cei doi baieți ai lor la școala. De asemenea, s-a oferit sa asigure plata taxelor școale la instituții…

- Nici nu ați avea cum sa uitați de Andreea Alupei, fosta concurenta de la ”X Factor” care nu a vrut sa se ridice nicio secunda de pe scaun in etapa de Bootcamp. Cum arata acum artista, dupa ce s-a umplut de tatuaje și s-a lasat pe mainile medicilor esteticieni?

- Amna are multe pe suflet, iar cand acest lucru se intampla, un prieten bun este tot ce are nevoie pentru a se simți mai bine. Paparazzi SpyNews.ro au surprins-o pe artista in timp ce i se confesa unei amice, dar nu oriunde, ci chiar intr-un restaurant de lux din Capitala!

- Așa viața sa tot ai! Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost acum pe urmele fostei soții a lui Dragoș Savulescu, astfel avem dovada ca nu este ușor, dar nici greu, sa fii femeie de afaceri. In plina zi, blonda a avut o intalnire de gradul…

- Dupa zece ani de casnicie, Mihaela și Daniel Pancu, celebrul fotbalist, au decis ca e momentul sa puna stop relației lor și fiecare sa mearga pe drumul sau in viața! Lucrurile s-au așezat și au traversat momentul greu din viața lor, insa aceasta experiența a invațat-o pe Mihaela Pancu sa știe mult mai…

- Sorina Docuz și Roxana Ilie se rasfața cum nu se poate mai bine de cand sunt singure. Viața de foste partenere de milionari le priește din plin, astfel ca acum nu le ramane de facut decat sa iși traiasca viața așa cum știu mai bine.

- Dana Razboiu se vede ca se ingrijește nevoie-mare atat pe ea, cat și pe cei din jur, dar cand vine vorba de bolidul sau, da la o parte orice alta nevoie pe care o paote avea. Surprinsa de Paparaazi SPyNews.ro, vedeta de televiziune a demonstrat ci nu glumește cand este vorba de obiectele ei cele mai…