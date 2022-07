Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit titlul european Under 20. La Roma el a repurtat 5 victorii in categoria de greutate 77 kg, cu suedezul Simon Christer Borkebhagen, italianul Andrea Cremonin, turcul Yuksel Saricicek, ungurul Rajmund Zurai și georgianul Tornike Mikeladze. Astazi,…

- Luptatorii de stil greco-roman au cucerit patru medalii la turneul internațional Ranking Series ”Matteo Pellicone”, care se desfașoara la Roma. Mihail Bradu (82 kg) a cucerit medalia de aur, Victor Ciobanu (63 kg) a obținut argintul, iar Valentin Petic (72 kg) și Daniel Cataraga (82 kg) au urcat pe…

- Alex Pașcanu este cel mai bun tanar jucator din Segunda Division. Baiatul in varsta de 23 de ani a incheiat sezonul pe locul 8 in campionat cu Ponferradina. Fundașul roman a fost desemnat cel mai bun jucator Under 23 din eșalon. ,,Munca in fiecare zi, fara nunți și inmormantari!”, a spus el. Iata detaliile…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Popovici (17 ani) a fost urmat in finala de francezul Maxime Grousset, 47 sec 64/100, si de canadianul Joshua Liendo Edwards, 47…

- Luptatorul de stil liber Alexandru Borș și luptatorul de stil greco-roman Mihai Guțu au cucerit titlul european Under 17. Ambii au evoluat in categoria de greutate 80 kg. De asemenea, la București cu medalii de bronz s-au ales Constantin Rusu (45 kg), Maxim Sarmanov (53 kg) și Lina Nița (53 kg).

- Sabina Nicoleta Petrache a cucerit medalia de aur la categoria 61 kg, iar Alexandra Voiculescu a obtinut argintul la categoria 46 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Bucuresti.

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Kiev, este dorit de o importanta echipa din Turcia. Cum situația de la Dinamo Kiev este una sub semnul intrebarii din cauza razboiului, Lucescu ar putea sa se desparta de campioana Ucrainei la vara. Iar o posibila destinație ar fi Turcia, acolo…

- ■ a fost semnat contractul de finantare pentru construirea si dotarea Corpului B si a salii de sport de la Scoala Costache Negri ■ valoarea totala a investitiei se ridica la peste 24 milioane de lei ■ proiectul de modernizare se face din fonduri europene ■ Preocuparea conducerii municipiului si a deputatului…