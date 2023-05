Mihaela Pripici a castigat iUmor 2023! In aceasta seara, la Antena 1 a fost marea finala „iUmor 2023”, ajuns la sezonul al XIV-lea. Cei 11 finaliști au dat totul pe scena, iar la masa juraților a fost greu sa se decida cine va fi caștigatorul sezonului 14 și, implicit, al sumei de 20.000 de euro. […] The post Mihaela Pripici a castigat iUmor 2023. Premiul sezonului 14, neasteptat appeared first on Playtech Știri .