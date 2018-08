Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 august 2018, va ramane un punct de reper pentru tenisul romanesc. In urma cu cateva ore, la San Jose (SUA), Mihaela Buzarnescu iși ducea la bun sfarșit o misiune care, in urma cu ceva mai bine de un an, parea imposibila: caștigarea unui titlu WTA!

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani) a caștigat finala turneului WTA de la San Jose dupa ce a trecut de Maria Sakkari (23 de ani, 49 WTA), scor 6-1, 6-0. *(Detalii aici) Simona Halep, locul 1 WTA, a avut un mesaj superb pentru Buzarnescu, pe care a felicitat-o pentru caștigarea trofeului și pentru urcarea…

- "Atat de fericita pentru tine, Miki! Bine ai venit in Top 20 WTA", a scris Halep, pe Twitter. Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul 5, a castigat primul trofeu din cariera, dupa ce a intrecut-o, cu 6-1, 6-0, pe sportiva Maria Sakkari din Grecia, locul 49 WTA, in finala competitiei…

- * Mihaela Buzarnescu (24 WTA) s-a calificat in finala turneului de 800.000 $ de la San Jose (categorie Premier), trecand cu scorul de 4-6, 6-3, 6-1 in doua ore si 19 minute de numarul 15 mondial, belgianca Elise Mertens. Avand un start excelent de sezon in 2018, Mertens a fost, practic, "linistita"…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, duminica, la Digi Sport, ca o vede pe Mihaela Buzarnescu ajungand la Turneul Campioanelor, romanca avand un an foarte bun. Despre adversara lui Buzarnescu din finala de la San Jose, Maria Sakkari, Nastase a spus ca este “mai masculina” si arata “cam ca un…

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul 5, e ultimul act de la San Jose, acolo unde va juca impotriva Mariei Sakkari, locul 49 WTA. Daca se va impune in prima ei finala de turneu Premier, "Miki" va urca pe pozitia 20 in ierarhia mondiala, obiectiv pe care il are de la...

- Australianca Ajla Tomljanovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela Buzarnescu.

