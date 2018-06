Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni, în runda a doua a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce a dispus de chinezoaica Shuai Peng cu 5-7, 6-2, 6-1.

- Irina Begu, eliminata din primul tur la Eastbourne (Marea Britanie), turneu WTA pe iarba dotat cu premii totale de 917.664 dolari. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, duminica, fara drept de apel de Camila Giorgi (Italia), cu 6-2, 6-2. Begu (27 ani, 33 WTA) s-a inclinat dupa 64 de minute de joc,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost eliminata din primul tur al turneului pe iarba de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii de 917.664 dolari, dupa ce a fost invinsa duminica de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 2-6, 7-5, 6-4. Sorana Cirstea, 28 ani, nr. 49 mondial, paraseste…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka in doua seturi, cu 6-4, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Buzarnescu (30 ani, 30 WTA), a cincea favorita a turneului,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, duminica, in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o pe Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-4, 2-6, 6-4. Cirstea (28 ani, 35 WTA) a trecut de Siniakova (21 ani, 51…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu, cap de serie N.7, s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Praga, cu premii totale de 226.750 dolari, dupa o victorie in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia, 6-1, 7-5. Mihaela Buzarnescu este locul 37 WTA, cu 26 de pozitii mai sus decat Beatriz…