- Mihaela Buzarnescu (33 de ani, locul 175 mondial) s-a calificat fara emoții in finala turneului ITF W80 de la Valencia, dupa ce a invins-o in penultimul act pe favorita gazdelor, Aliona Bolsova Zadoinov (23 de ani, numarul 187 WTA), scor 6-4, 6-2. „Miki” are o saptamana de vis la Valencia. A ajuns in…

- Andrea Petkovic s-a calificat, sâmbata, în finala turneului WTA de la Cluj-Napoca. Jucatoarea din Germania a trecut de Aleksandra Krunic (Serbia, 268 WTA).Petkovic (91 WTA, a doua favorita) a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a obține victoria, scor 6-4, 6-2.Calificarea în…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty (1 WTA, principala favorita) s-a calificat joi in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), de Angelique Kerber (Germania, 22 WTA, favorita nr. 25). Barty, care in 2019 a fost eliminata…